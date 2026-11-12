Перекись в рот: москвичка чуть не умерла, отбеливая зубы по советам из рилсов

Москвичка, следуя советам из рилсов, распылила перекись водорода во рту ради голливудской улыбки и оказалась в больнице с химическим ожогом, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в Отрадном. 42-летняя местная жительница захотела отбелить зубы, но обращаться к стоматологу не стала. Вместо этого она посмотрела видео в соцсетях, в котором автор обещал зрителям белоснежную улыбку после нанесения перекиси водорода 3%.

Сначала женщина нанесла раствор ватной палочкой, но затем увеличила дозу и распылила его в полости рта. Через время у дамы отекли губы, язык, она не могла дышать и глотать.

Женщина в панике вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали ее с химическим ожогом слизистой и отеком мягких тканей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.