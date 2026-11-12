Ликсутов: ОЭЗ «Технополис Москва» предлагает инвесторам 3 участка в Печатниках

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» выставит на торги три земельных участка на площадке «Печатники». На них планируется возвести два общественно-деловых комплекса для научно-исследовательской деятельности и досуговый центр. Лоты будут реализованы через продажу 100% долей в уставном капитале дочерних организаций. Презентация проектов для инвесторов состоится 17 ноября. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что город последовательно развивает ОЭЗ «Технополис Москва» по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«За 20 лет она (ОЭЗ — ред.) выросла до 10 площадок, которые занимают более 430 га. В ближайшие годы здесь появятся новые объекты, и принять участие в их создании может частный бизнес. Мы предлагаем три участка в Печатниках, два из которых входят в проект комплексного развития промышленной зоны „Южный порт“. Рядом с высокотехнологичными производствами инвесторы построят научно-деловые комплексы и досуговый центр», — отметил Максим Ликсутов.

Два первых лота отведены под общественно-деловые комплексы для научно-исследовательской работы площадью 65,7 тыс. и 60 тыс. кв. метров. Оба проекта планируется реализовать к 2030 году.

Третий лот предполагает строительство досугового комплекса площадью свыше 20 тыс. кв. метров. Объект будет ориентирован на жителей района и сотрудников предприятий. Завершить его возведение планируют в 2029 году — на год раньше деловых комплексов.

Участки обладают удобным транспортным расположением: поблизости находятся станции метро, включая Большую кольцевую линию, а также проходит Московский скоростной диаметр.

Детально ознакомиться с лотами инвесторы смогут 17 ноября в ходе роуд-шоу. Программа мероприятия включает презентацию участков и экскурсию на площадку будущей застройки. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ОЭЗ «Технополис Москва»; инвестиционные предложения будут размещены на портале «Торги Москвы».

За развитие ОЭЗ «Технополис Москва» отвечает Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы.

В 2026 году особая экономическая зона празднует 20-летие: за два десятилетия она превратилась из стартовой площадки для инноваций в ключевой промышленный хаб страны и центр притяжения компаний, от которых зависит технологический суверенитет России. На сегодняшний день на 10 площадках ОЭЗ общей площадью 430 гектаров размещено более 250 высокотехнологичных производств — от микроэлектроники и приборостроения до биомедицины, ИТ и робототехники.

Столица активно создает промышленную инфраструктуру для высокотехнологичного бизнеса. Благодаря городским решениям компании увеличивают выпуск продукции и открывают инновационные производства, внося вклад в реализацию нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».