В Дзержинском модернизировали четыре детские площадки

Четыре детские игровые площадки капитально обновили в Дзержинском городского округа Люберцы в 2026 году. Основное внимание уделили безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадки обновили по трем адресам: на улицах Спортивной, Шама и две — на Дзержинской. У дома № 18 на Спортивной улице расположение площадки немного изменили, чтобы игровые элементы не находились над подземными коммуникациями.

«Мы демонтируем старые, устаревшие площадки и делаем новые, безопасные. Здесь полностью заменено основание, установлены новые игровые формы. Площадка рассчитана на детей от 3 до 7 лет», — отметила начальник отдела благоустройства и транспорта территориального управления «Дзержинский» Юлия Филатова.

Депутаты совета депутатов городского округа Люберцы, общественники и представители территориального управления «Дзержинский» проверили качество монтажа игровых элементов и покрытия площадки на Спортивной улице. На этой территории также установили четыре новые опоры освещения с современными энергосберегающими лампами.

Всего в 2026 году в городском округе Люберцы модернизировали 17 детских игровых площадок. Работы выполнили по государственной программе «Замена детских игровых площадок на дворовых территориях» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках народной программы партии «Единая Россия».

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.