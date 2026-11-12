Пловчиха из Химок завоевала бронзу чемпионата России в эстафете

Воспитанница спортивной школы «Химки», мастер спорта России Елизавета Безродняя стала бронзовым призером чемпионата России по плаванию в смешанной эстафете 4×50 м вольным стилем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Елизавета Безродняя завоевала бронзовую медаль чемпионата России в составе смешанной эстафетной команды. Пловцы выступили на дистанции 4×50 м вольным стилем.

Спортсменка занимается в спортивной школе «Химки». К соревнованиям ее готовили тренерский штаб школы и наставник Никита Прокофьев. В администрации отметили, что результат эстафеты зависит не только от индивидуальной техники пловцов, но и от слаженности команды и грамотного распределения сил.

В Химках при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева обновляют спортивные объекты, проводят турниры и фестивали разных уровней. Региональная поддержка помогает развивать спортивную инфраструктуру и популяризировать активный образ жизни.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.