В Подольске наградили сотрудников управления экономики и конкурентной политики

Сотрудники управления по экономике и конкурентной политике получили муниципальные награды 11 ноября на церемонии ко Дню экономиста в администрации Подольска, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Церемонию провел первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов. Награды получили молодые специалисты, проявившие себя в работе, и опытные сотрудники, внесшие значительный вклад в развитие округа.

Почетным знаком «Честь и Слава» наградили Галину Левченкову — заместителя председателя Подольской территориальной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. Благодарностью главы округа отметили сотрудников отделов стратегического планирования и экономического развития, закупок и ценообразования.

Владимир Кравцов подчеркнул значимость экономической работы для развития муниципалитета. Он отметил, что компетенции специалистов выходят за рамки должностных обязанностей, а коллеги высоко ценят их профессионализм и вклад в общее дело.

«Желаю вам успехов во всех начинаниях, новых достижений, благополучия и счастья. Пусть в работе всегда будет место интересным задачам, достойным результатам, а рядом будут надежные коллеги и единомышленники», — сказал Владимир Кравцов.

Коллектив управления также поздравил первого заместителя главы с Днем экономиста. Начальник управления Елена Клеванская вручила ему поздравительную грамоту в знак признания мудрости в руководстве, умения вести команду к успеху, терпения, дальновидности и справедливости.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.