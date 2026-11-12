Ансамбль «Лебедушка» представит концерт «Осенины» в Химках

Ансамбль русской народной песни и танца «Лебедушка» выступит 12 ноября 2026 года в 18:30 в Доме детского творчества «Созвездие» в Химках. Вход на концерт «Осенины» свободный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Образцовый коллектив Московской области, ансамбль русской народной песни и танца «Лебедушка», представит программу со старинными напевами и хореографическими номерами, посвященными русскому фольклору. Концерт рассчитан на семейную аудиторию, возрастная маркировка — 0+.

Осенины — древний славянский праздник встречи осени и благодарения за урожай. Традиционно его отмечали в сентябре, после завершения основных полевых работ, когда подводили итоги сельскохозяйственного года. Праздник нередко связывали с Рождеством Пресвятой Богородицы — 8 или 21 сентября.

Ноябрьский концерт станет художественной интерпретацией этой традиции. Через народные песни и танцы коллектив познакомит зрителей с истоками русской культуры.

Встреча пройдет в Доме детского творчества «Созвездие» по адресу: Химки, улица Панфилова, дом 14.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.