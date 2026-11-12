В Подмосковье создадут более 450 тыс рабочих мест за пять лет

Московская область планирует создать более 450 тыс. рабочих мест до 2031 года, сосредоточившись на высокотехнологичных производствах и промышленных кластерах с готовой инфраструктурой, сообщает пресс-служба отделения «Единой России» Московской области.

За пять лет в Подмосковье появились сотни предприятий и около 400 тыс. рабочих мест, инвестиции в промышленность выросли почти вдвое. Регион вошел в тройку лидеров страны по объему валового регионального продукта. В Народную программу «Единой России» в 2026 году поступило 9 тыс. экономических наказов — на 70% меньше, чем пять лет назад.

Одна из промышленных площадок — парк «Титан» в Ленинском округе. Стандарт «Все включено» предусматривает готовую инженерно-транспортную инфраструктуру, зоны отдыха, спортплощадки и общепит. Это сокращает сроки запуска производств и расходы резидентов. Инвестиции в проект оцениваются в 50 млрд рублей. Выход на полную мощность позволит создать более 4 тыс. рабочих мест. Здесь уже разместились семь российских производителей робототехники и промышленного оборудования.

Компания «Русский робот» выпускает учебные роботы-манипуляторы для изучения программирования и робототехники в инженерных классах. Первые 12 роборук направят в Технолицей имени Долгих. Планируется выпускать до 7 тыс. роботов в год.

«Валдай Роботы» разработала для Ozon робота, который перевозит до 200 кг грузов внутри логистических центров и объезжает препятствия. Пилотное внедрение заняло пять дней.

«Битроботикс» создает высокоскоростных дельта-роботов для сортировки и упаковки. На Чамзинской птицефабрике в Мордовии робот укладывает лотки с охлажденной курятиной в короба, проверяя упаковку и маркировку. Производительность линии выросла на 30%. На другом предприятии роботизированная упаковка заготовок для пиццы сократила трудозатраты на 70%.

В начале следующего учебного года в «Титане» откроют промышленный колледж технических направлений. Депутат Госдумы от «Единой России» Роман Терюшков отметил, что резиденты обеспечат промышленность необходимым оборудованием, создадут рабочие места, а налоги предприятий дадут ресурсы для строительства детсадов, школ и поликлиник.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.