Посещаемость парков Люберец выросла на 28% в 2026 году

Парки городского округа Люберцы по предварительным итогам сезона 2026 года стали посещать в среднем 500 тыс. человек в месяц против 390 тыс. ранее. Рост составил 28%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Люберцы входят в число лидеров Подмосковья по реализации программы благоустройства. За последние три года в округе обновили 20 парков и скверов при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В 2026 году завершилось благоустройство исторического Летнего парка в Малаховке. В октябре в Октябрьском открылась вторая очередь лесопарка «Лесная опушка».

Новые общественные пространства наполняют культурными и спортивными мероприятиями. Их количество по сравнению с 2025 годом увеличилось с 547 до 640.

«Парки округа активно готовятся к зиме: сформирована программа мероприятий, также планируется проложить более 13 километров лыжных трасс — в помощь специалистам новый снегоход, который закуплен по поручению губернатора. А в Наташинском парке по доброй традиции расположится каток с искусственным льдом — площадка ежегодно является самой популярной у жителей и гостей округа», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Зимой регулярную программу дополнят тематическими занятиями. В парках планируют провести мастер-классы по созданию новогодних украшений, зимние эстафеты и семейные квесты на свежем воздухе. Для всех желающих организуют творческие площадки по изготовлению снежных фигур.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.