В Сергиевом Посаде представили более 150 произведений церковного искусства

Выставка-конкурс «Осенний салон — 2026. Храмовое искусство» открылась в Сергиево-Посадском музее-заповеднике. Экспозиция объединила работы 105 авторов и будет доступна в течение месяца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На выставке представили более 150 произведений церковного искусства, созданных за последние три года. Для участия отобрали лучшие работы местных иконописцев, мозаичистов, резчиков по дереву и камню, ювелиров и мастеров церковного шитья.

Посетители смогут увидеть списки старинных икон и авторские интерпретации изображений святых, тябловые иконостасы и алтарные преграды, элементы богослужебных облачений, скульптуру и другие произведения. Итоги конкурса подведут 11 декабря, в этот же день наградят победителей.

«Осенний салон» впервые прошел в 1995 году и за три десятилетия стал своеобразным отражением художественной жизни Сергиева Посада. Ежегодная выставка-конкурс знакомит зрителей с достижениями местного искусства и работами как опытных мастеров, так и дебютантов.

Экспозиция размещена в главном корпусе музея-заповедника по адресу: проспект Красной Армии, 144. Возрастная маркировка — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.