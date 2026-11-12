Учительница из Подольска примет участие в конкурсе «Краса Подмосковья»

Учитель физкультуры Екатерина Смирнова из Подольска стала участницей проекта «Краса Подмосковья: Семейные традиции». Его финал пройдет 20 ноября 2026 года в 18:00 в культурно-просветительском центре «Дубровицы», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Екатерина Смирнова занимается патриотическим воспитанием молодежи и отмечена нагрудным знаком и благодарственными письмами за общественную деятельность. Она также волонтер, активист комитета семей воинов Отечества и Женского клуба Подольска. Ее муж — военнослужащий, выполняет задачи в зоне специальной военной операции.

Семья Екатерины хранит традиции, связанные с памятью о близких, заботой друг о друге и преемственностью поколений.

«Для меня семейные традиции — это память о родных, тепло домашнего очага и ценности, которые передаются из поколения в поколение. Мы вместе встречаем Новый год за просмотром любимых фильмов, радуемся Пасхальным праздникам, чтим память о подвиге предков 9 Мая. Сохраняем семейные реликвии — фотографии, письма, бабушкино одеяло, сделанное ее руками», — рассказала Екатерина.

«Краса Подмосковья: Семейные традиции» — областной общественно-культурный проект, который объединяет женщин разных поколений и профессий. Его идея — показать красоту современной женщины через личную историю, таланты, общественную деятельность и семейные ценности. В отличие от традиционного конкурса красоты, в центре внимания здесь не только внешность, но и роль женщины в сохранении семейной памяти, культурных традиций и нравственных ценностей.

Проект предусматривает разные возрастные категории и специальные номинации: «Хранительница рода», «Женщина в профессии», «Материнская слава», а также «Вера и верность» — для жен и матерей защитников Отечества. Организатор — центр социально-культурных инициатив Натальи Советской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.