Одинцовский оркестр исполнит музыку кино на концерте в Кубинке

Концерт Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра «Музыка кино и не только» пройдет 14 ноября в 17:00 в ЦКТ «Кубинка». Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Оркестр и солисты исполнят для жителей и гостей округа мелодии из известных отечественных фильмов и мультфильмов, инструментальные пьесы и вокальные номера.

В программу войдет музыка из картин «Кавказская пленница», «Девчата», «Бриллиантовая рука», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и других. Также оркестр подготовил попурри из эстрадных шлягеров, среди которых «Первым делом самолеты», «Ландыши», «Московские окна» и «Ленинградский рок-н-ролл».

ЦКТ «Кубинка» находится по адресу: Кубинка, городок Кубинка-8, стр. 25. Возрастное ограничение — 6+. Телефон для справок: +7 (499) 110-20-97.

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