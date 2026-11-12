«Опасно для жизни»: россиянка попробовала орех на Бали, и у нее отказали ноги

У россиянки отнялись ноги после того, как она попробовала необычный и опасный орех на Бали. Историю рассказала в соцсетях местный гид Альбина, которая предупредила туристов об опасности фруктов и других плодов на острове.

Россиянка вместе с дочерью поехала на рынок за специями. Один из продавцов в подарок за покупку его товаров отдал им несколько орехов.

Дочь съела два ореха и ничего не почувствовала. Мать попробовала четыре плода, после чего у нее отказали ноги. Туристка также потеряла дар речи. Позднее выяснилось, что у нее случился анафилактический шок.

В местной больнице россиянке поставили капельницу. Пострадавшей стало легче. Но, когда она вернулась в отель, ее состояние ухудшилось. Ей пришлось снова обращаться в больницу.

Вскоре выяснилось, что туристки попробовали мускатный орех, который может быть очень опасен. При чрезмерном потреблении он вызывает головокружение, спутанность сознания, в тяжелых случаях — летальный исход. При этом на рынок туристок сопровождал гид от отеля, он не предупредил об опасности этого ореха.

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