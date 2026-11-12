Вилочный погрузчик рванул на производстве в Братске

Вилочный погрузчик загорелся, а затем взорвался на производстве в иркутском Братске. В результате пострадал один работник, сообщает РЕН ТВ .

В Сети появились кадры с моментом взрыва. Судя по ним, сначала технику объял огонь, затем произошла яркая вспышка.

В момент взрыва за рулем погрузчика сидел один из работников. По данным СМИ, он получил ожоги 85% тела.

На месте ЧП произошел пожар на площади три кв. м, который спустя 50 минут был потушен. Предварительно, погрузчик загорелся из-за брака в деталях электрооборудования.

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