В музее полиции Дмитрова собрали историю нескольких поколений сотрудников

Музей создали ветераны и действующие сотрудники управления. Экскурсию для Михаила Шувалова и его заместителей провела основатель музея, председатель совета ветеранов УМВД Римма Михеева.

Экспозиция охватывает историю с 1918 года, когда в Дмитрове появилась милиция. Римма Михеева рассказала, как правоохранители защищали жителей, боролись с преступностью и служили в годы Великой Отечественной войны.

В витринах представлены форма, личные вещи сотрудников, дипломы, фотоаппараты криминалистов и печатные машинки. Отдельную часть экспозиции составляют фотографии и газетные публикации о людях, посвятивших жизнь службе, и тех, кто совершил подвиг.

Михаил Шувалов поблагодарил Римму Михееву и ветеранов за сохранение истории и патриотическое воспитание молодежи.

«Благодарю вас за сохранение памяти о всех сотрудниках милиции, полиции, кто защищал и делает это сегодня наших жителей, Дмитров, весь округ от нарушителей правопорядка, закона», — отметил Михаил Шувалов.

В завершение встречи глава округа подарил Римме Михеевой цветы и оставил запись в книге почетных посетителей музея.

«Огромная благодарность от команды администрации Дмитровского муниципального округа за проведенную экскурсию. Спасибо за память! Всего самого доброго!» — написал он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников министерства внутренних дел с профессиональным праздником.

«Министерство внутренних дел в жизни нашего региона, как и любого другого, играет очень заметную роль. Мы вместе взаимодействуем и в том, что касается безопасности, регулярного сопровождения таких сложных дней, как праздники, мероприятия с большим количеством людей», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.