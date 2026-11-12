В Солнечногорске рассмотрели 57 вопросов на встрече со старостами

Старосты и жители 11 ноября обсудили с представителями муниципальной власти, коммунальных предприятий и депутатами 57 вопросов на выездной администрации в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На выездную администрацию 11 ноября в Доме культуры «Выстрел» обратились 23 человека. Участники рассмотрели 57 вопросов о благоустройстве, зимнем содержании дорог и территорий, создании совета старост, изменениях в генеральном плане населенного пункта и деятельности СНТ. Отдельно обсудили уборку детских площадок и распределение ответственности за обслуживание дорог зимой.

Заместитель главы Солнечногорска Эдуард Машковцев отметил, что старосты представляют интересы жителей и поднимают общие проблемы населенных пунктов. Формат встречи позволяет сразу дать обратную связь по большинству обращений, а сложные вопросы оперативно взять в проработку.

«Встречи с ними мы проводим регулярно, раз в два—три месяца по мере необходимости. Формат выездной администрации позволяет решать многопрофильные проблемы сразу на месте — все специалисты собраны в одном зале», — сказал Эдуард Машковцев.

В каждом территориальном управлении созданы чаты для постоянного взаимодействия со старостами. Там их заранее информируют о выездных администрациях и предварительно обсуждают наиболее острые вопросы.

Исполняющий обязанности старосты деревни Меленки Михаил Сысоев поднял вопросы содержания участка Пятницкого шоссе и остановочного павильона у деревни. По его словам, техника, задействованная в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали, загрязняет территорию у остановки. Уборка проводится поверхностно, остаются грязь и песок.

Администрация продолжит работу по обращениям и сохранит на контроле решение озвученных проблем.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.