Сергей Горбунков поручил устранить недостатки благоустройства в Лосино-Петровском

Врио главы Лосино-Петровского Сергей Горбунков 11 ноября вместе с профильными заместителями осмотрел городские улицы и поставил задачи по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особое внимание во время осмотра уделили участкам после замены инженерных сетей. Подрядчики обязаны полностью восстановить благоустройство после земляных работ. Сергей Горбунков поручил до зимы привести в порядок все территории, где это технически возможно.

Установленный напротив ДК «Октябрь» памятник Якову Брюсу также вошел в маршрут проверки. Бетонное основание скульптуры набирает необходимую прочность. Подрядчик планирует до конца недели завершить укладку плитки вокруг памятника.

На пешеходных дорожках выявили просевшую или отсутствующую плитку. Врио главы поручил устранить недостатки. В план работ также включили приведение в порядок городских скульптур.

Возле торговых объектов обнаружили нарушения в содержании прилегающих территорий. Горбунков поручил провести работу с собственниками и добиться наведения порядка.

Игровые площадки у дома № 15 на улице Гоголя расположены рядом с проезжей частью. Врио главы поручил проработать вопрос установки надежного и безопасного ограждения.

Такие осмотры планируют проводить регулярно, чтобы выявлять проблемные участки, определять ответственных и устанавливать сроки устранения недостатков.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.