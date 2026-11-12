Ученые в Долгопрудном ускорили поиск противоопухолевых веществ в водорослях

Ученые МФТИ совместно с коллегами из «Сириуса», Курчатовского института и других научных организаций разработали способ ускоренного анализа экстрактов микроводорослей и цианобактерий для поиска противоопухолевых веществ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Микроводоросли и цианобактерии содержат вещества, которые могут стать основой новых противоопухолевых препаратов. Однако прямое тестирование затрудняет разнообразие этих организмов — от 200 до 800 тыс. видов.

Ученые воздействуют экстрактом на опухолевые клетки и анализируют изменения. Искусственный интеллект помогает определить вызванные веществом молекулярные процессы и решить, стоит ли продолжать эксперимент.

«Использование новой системы уже на раннем этапе позволяет отсеять большую часть образцов и сосредоточить дорогие химические и фармакологические исследования на наиболее перспективных», — пояснил доктор наук, директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин.

Метод проверили на 48 экстрактах. Его результаты совпали с результатами традиционных способов в 92% случаев. Исследовательская команда планирует протестировать перспективные образцы на других видах опухолей и нормальных клетках.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.