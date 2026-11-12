Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером попросил поблагодарить Меланию Трамп

Владимир Путин на встрече с эмиссарами США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером попросил поблагодарить Меланию Трамп за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек, сообщает rosbalt.ru .

Ранее первая леди США Мелания Трамп объявила об успешном завершении гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. По ее словам, в город доставили необходимую помощь и эвакуировали почти 800 человек.

Она также поблагодарила российскую и украинскую стороны за сотрудничество. Для проведения операции с 27 октября действовал режим тишины, который продлился почти шесть суток.

По данным российской стороны, договоренности позволили доставить помощь жителям и обеспечить безопасный выезд тем, кто хотел покинуть город.

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