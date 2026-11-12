В Домодедове, Раменском и Щелкове передали муниципалитетам три детсада

Три новых детских сада, введенных в эксплуатацию в 2025 году, перешли в муниципальную собственность в Домодедове, Раменском и Щелкове, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министерство имущественных отношений Московской области оформило передачу трех дошкольных учреждений муниципалитетам. Детсады построили по региональной программе развития социальной инфраструктуры, в том числе в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В микрорайоне Востряково городского округа Домодедово передали здание площадью 3,75 тыс. кв. метров на 240 воспитанников. В нем оборудованы десять групп, музыкальный и спортивный залы, медицинские кабинеты, пищеблок, помещения для занятий с психологом и логопедом.

В Раменском муниципальном округе в муниципальную собственность перешел двухэтажный детсад на 225 мест на улице Молодежной. В нем предусмотрены десять групп для детей от полутора до семи лет, включая отдельную группу для малышей до трех лет. Созданы условия для медицинского сопровождения и дополнительного развития воспитанников.

Городскому округу Щелково передали детсад на 240 мест на улице Неделина. Площадь здания превышает 3,5 тыс. кв. метров. Помимо групповых помещений, здесь оборудованы медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, предусмотрены охрана и видеонаблюдение.

На территориях всех трех учреждений обустроены игровые и спортивные площадки с безопасным покрытием, установлены теневые навесы, проведено освещение и высажены зеленые насаждения.

Муниципалитеты как собственники смогут самостоятельно обеспечивать содержание, техническое обслуживание, эксплуатацию и дальнейшее развитие учреждений. Передача зданий позволит эффективнее управлять социальной инфраструктурой и оперативно решать вопросы ее повседневной работы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.