Студия «Подольчане» завоевала Гран-при Всероссийского фестиваля в Ярославле

Хореографическая студия «Подольчане» получила главную награду Всероссийского фестиваля «Колыбель души русской», который прошел в Ярославле с 6 по 8 ноября. Все шесть представленных постановок стали лауреатами I степени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Образцовый коллектив — хореографическая студия «Подольчане» — завоевал Гран-при Всероссийского фестиваля хореографического искусства «Колыбель души русской» в Ярославле.

Танцоры представили шесть номеров: «Во кузнице», «Ехал Кузя на коне», «Раскрасавицы-девицы», «Мой милый Лен», сольную «Махоньку» и бурятский танец «Поиграем-потанцуем». Жюри отметило все постановки дипломами лауреатов I степени. Для младшей группы, исполнившей бурятский танец, это был первый конкурсный выезд.

Солистка Вероника Хромова получила специальный диплом «Юное дарование». Постановки «Ехал Кузя на коне», «Раскрасавицы-девицы» и «Поиграем-потанцуем» удостоились спецпризов жюри, а коллектив — приза зрительских симпатий.

Воспитанников подготовили к конкурсу руководители Андрей Попов, Анастасия Самсонова и Ольга Бобылева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.