Москвич попал под следствие за трансляцию секса без согласия партнерши

В Москве задержали мужчину, который устроил прямой эфир интимной встречи без разрешения знакомой. Женщина узнала о трансляции от него и обратилась в полицию, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Все произошло в квартире на юго-востоке Москвы. Мужчина установил телефон с камерой в спальне и пригласил туда знакомую. Он транслировал их половую связь в интернете и сопровождал происходящее комментариями.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 137 о нарушении неприкосновенности частной жизни. Люблинский суд отпустил мужчину на время следствия под запрет определенных действий. В частности, ему запретили пользоваться средствами связи и интернетом.

В 2025 году Люберецкий суд осудил его за получение сексуальной услуги от несовершеннолетнего. Мужчина получил 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.

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