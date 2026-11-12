«Люди на войне гибнут, а она п*****»: агрессивный маршрутчик напал на пассажирку

Неадекватный водитель маршрутки в Калининграде оскорблял пассажиров, а затем напал на женщину. Он схватил пострадавшую за куртку и начал швырять из стороны в сторону, сообщает «Осторожно, новости» .

Днем 11 ноября Елена (имя изменено) села в маршрутку. Во время поездки водитель вел себя агрессивно, постоянно ругался на пассажиров, которые, по его мнению, слишком медленно выходят и тихо просят остановиться.

Перед конечной станцией она пересела вперед, но водитель обматерил женщину. Тогда она посмотрела на номер перевозчика, но в ответ ей заявили, что она может звонить, потому что водителя «каждый день увольняют».

«Думаешь, тебе все можно? Люди на войне гибнут, а она п***** б****. Жаба е*****, привыкла, что все терпят. Заплачь, платок щас дам», — кричал мужчина.

Пассажирка решила выйти из маршрутки, но водитель схватит ее за куртку и начал швырять из стороны в сторону. Пострадавшая вырвалась и убежала. Женщина подала заявление в полицию, но там ей сказали, что агрессор может остаться безнаказанным.

«Он опасен для людей. В маршрутке со мной была еще одна девушка. Она рассказала, что ранее ее отец уже писал заявление на водителя этого перевозчика, поэтому ее случай не первый», — заявила пострадавшая.

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