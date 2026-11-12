Педагог школы № 8 в Химках изучила новые форматы воспитания на медиафоруме

Педагог школы № 8 имени В. И. Матвеева в Химках Ирина Гринева 11 ноября приняла участие в I Международном научно-образовательном форуме «Православие и медиа: новые форматы и диалог поколений», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители образования, журналистики и духовенства обсудили роль медиа в сохранении культурных традиций, духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи.

«Обсуждение базовых человеческих ценностей дает возможность осмыслить исторический и культурный опыт прошлого, сформировать внутренний фильтр, позволяющий отличать истинные ценности от навязанных шаблонов. Многие рекомендации, которые прозвучали на форуме, я непременно буду использовать в работе школьного медиацентра», — рассказала Ирина Гринева.

Директор института «Первая Академия медиа» РЭУ имени Г. В. Плеханова Эрнест Мацкявичюс представил доклад о патриотическом воспитании школьников и студентов, уделив внимание современным методам и практикам. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, как подавать вечные темы в медиапространстве, чтобы они находили отклик у молодежи.

«Школьные медиацентры дают ребятам возможность учиться работать с информацией, выражать свою позицию, слышать друг друга и осознанно подходить к созданию медиаконтента», — подчеркнула директор школы № 8 имени В. И. Матвеева, депутат совета депутатов Ольга Игнатьева.

Она также отметила, что школа должна быть средой, в которой формируются ценности, гражданская ответственность и уважение к культурному наследию. Полученные на форуме знания и практики станут основой для развития школьных медиацентров и проектов по воспитанию грамотной, ответственной и социально активной молодежи.

Фото предоставлены союзом журналистов Подмосковья. Автор — Анна Чеснокова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.