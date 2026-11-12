В Химках ремонтируют теплосети по восьми адресам

Ресурсоснабжающие организации 12 ноября проводят работы по восьми адресам в Химках для восстановления и стабильной подачи тепла и горячей воды в 39 жилых домов и социальные объекты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проходят с 9:30 до 18:00 на улицах Маяковского, Парковой, Библиотечной, Мира и Ленинградской, а также в Сходне во 2-м Мичуринском тупике и в районе Мичурина.

Ремонтные бригады устраняют повреждения трубопроводов центрального отопления, горячего и местного водоснабжения, ремонтируют внутриквартальные вводы, монтируют трубопровод подпитки центрального отопления и заменяют участок трубопровода. Диаметр поврежденных участков составляет от 57 до 219 мм. Эти меры направлены на снижение риска аварий в холодное время года.

По поручению главы Химок Инны Федотовой ежедневно работает штаб по вопросам жилищно-коммунальных услуг, который рассматривает вопросы отопления. Под руководством главы и ее заместителя по вопросам ЖКХ Юрия Андреева определяют адреса, требующие контроля и принятия мер, а также разбирают отдельные обращения жителей.

По вопросам отопления и горячего водоснабжения можно обратиться в свою управляющую компанию или в «Мосэнерго» по телефону +7 (495) 225-14-33, доб. 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.