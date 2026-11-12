Три семьи из Можайска получили ключи от новых квартир

Три семьи, стоявшие в очереди на улучшение жилищных условий, 9 ноября получили ключи от трехкомнатных квартир в Можайске. Две из них воспитывают по пять детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ключи и документы вручила заместитель главы Можайского муниципального округа Мария Клинских. Квартиры со свежим ремонтом готовы к заселению и расположены рядом с адресами прежней регистрации семей. Переезжать в другие населенные пункты новоселам не пришлось.

Жилье предоставили в порядке очереди по действующим муниципальным программам улучшения жилищных условий, включая переселение из ветхого жилья и обеспечение жильем отдельных категорий граждан. Всего в 2026 году квартиры получили шесть нуждающихся семей.

Многодетная мама Вера, воспитывающая двух дочерей и трех сыновей, получила квартиру большей площади в той же деревне, где жила прежде. Дети продолжат учиться в привычной школе, а семья сохранит сложившийся уклад жизни.

«Квартира нам очень понравилась, теперь точно хватит места всем. У нас получилось быстро получить новое жилье. Всей семьей выражаем благодарность главе округа Денису Мордвинцеву. Новый год и праздники будем встречать в новой квартире», — поделилась Вера.

Для постановки на очередь жителям нужно подать заявление и пакет документов в администрацию по месту жительства или МФЦ. Решение принимают после признания семьи малоимущей и нуждающейся в жилье. Претендовать на жилье по договору социального найма могут многодетные семьи, дети-сироты и дети без попечения родителей, инвалиды I и II групп, жители аварийных домов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.