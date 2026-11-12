В Подмосковье оштрафовали почти 1,5 тыс автовладельцев за нарушения

Почти 1,5 тыс. автовладельцев в Московской области привлекли к административной ответственности с начала ноября 2026 года по обращениям через «Народный инспектор». Общая сумма штрафов превысила 7,1 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С начала ноября в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поступило 2 233 обращения через приложение «Народный инспектор». По итогам их рассмотрения штрафы получили 1 488 автовладельцев на общую сумму 7 102 000 рублей.

Большинство нарушений — 1 436 случаев — связано с размещением машин на участках с зелеными насаждениями. Еще в 51 случае автомобили препятствовали вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок. Один штраф назначили за выгрузку или сброс отходов из транспорта или прицепа вне разрешенных объектов и площадок накопления.

«С целью фиксации случаев безответственного поведения водителей, которые оставляют машины на газонах, перегораживают контейнеры и занимают детские площадки, в регионе работает приложение «Народный инспектор». Это удобный и современный способ выявления правонарушений», — ранее отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Сервис «Народный инспектор» работает на базе мобильного приложения «Добродел». Жители могут снять и отправить короткий видеоролик о парковке на газонах и детских площадках, незаконном сбросе отходов из автомобилей или блокировании проезда мусоровозов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.