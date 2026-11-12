Педагогов Электростали наградили за достижения в образовании

Педагоги Электростали получили награды на заседании коллегии министерства образования Подмосковья 10 ноября в Доме правительства Московской области. Муниципалитет также возглавил региональный рейтинг по эффективности организационно-технологического сопровождения ЕГЭ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На заседании коллегии министерства образования Подмосковья 10 ноября подвели итоги государственной итоговой аттестации 2026 года. Электросталь заняла первое место в региональном рейтинге по эффективности организационно-технологического сопровождения ЕГЭ. Местные педагоги также получили признание на профессиональных конкурсах.

Директор школы-интерната №1 Елена Шевченко победила в номинации «Особые дети», заместитель директора школы №18 Екатерина Яковлева — в номинации «Воспитание лидеров». Заместителя директора школы №12 Елену Баженову признали лучшей в номинации «Лучшая практика по созданию развивающей среды».

Учитель русского языка и литературы школы №1 Ирина Казакова получила благодарность за эффективную организацию работы предметной комиссии Московской области по русскому языку в период проведения ГИА в 2026 году.

В администрации отметили, что развитию системы образования Электростали способствует поддержка губернатора и профильного министерства.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из года в год поддержка учителей в Подмосковье по различным направлениям становится все более заметной.