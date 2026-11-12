Эксперт Машаров: работодатель не может единолично отменить удаленку

Зампред комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров заявил, что работодатель не вправе в одностороннем порядке отменять дистанционную работу и переводить сотрудника в офис, сообщает RT .

Закон предусматривает три варианта удаленной работы: постоянную, временную и периодическую, пояснил Машаров. Условия закрепляют в трудовом договоре, дополнительном соглашении, а в некоторых случаях — в локальном нормативном акте работодателя. На таких сотрудников распространяются все гарантии Трудового кодекса России.

Договоренность о дистанционном формате может быть и устной, отметил эксперт.

«Несмотря на отсутствие допсоглашения, устная договоренность, подкрепленная действиями сторон, является юридически значимой. Судебная практика сложилась так, что ответственность за письменную формализацию устного соглашения лежит на работодателе. Отсутствие оформления не отменяет факта достижения договоренности», — заявил Машаров.

Если договор предусматривает постоянную дистанционную работу в городе проживания на территории России, сотрудник обязан уведомить работодателя о переезде. Это позволит работодателю оценить возможность продолжения сотрудничества на прежних условиях, заключил эксперт.

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