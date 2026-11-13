Сбер запустил интерактивный проект «Сберегая Россию» к 185-летию банка

Среднерусский банк Сбербанка совместно с РИАМО запустил интерактивный проект «Сберегая Россию» , приуроченный к 185-летию Сбера. Читатель путешествует по городским улицам, заглядывает в один из жилых домов и даже поднимается на крышу, чтобы узнать, что люди в регионах сберегают вместе с банком.

Путь начинается в городе: здесь можно увидеть, какими были и какими стали места, обновленные при поддержке Сбера, — стадион «Спартаковец» в Ярославле, сад Блонье в Смоленске, улица Трехсвятская в Твери, Дом сказки Александра Роу в Ивановской области. Дальше маршрут ведет к бизнесу по соседству — к историям предпринимателей, среди которых победители премии Сбера «Любимый малый бизнес»: от клубничной фермы в Костромской области до Музея рязанского леденца.

На первом этаже жилого дома, куда заглядывает читатель, работает отделение Сбера: здесь в игре «Правда или ложь» можно узнать неожиданные факты о банковских технологиях и о том, как сберечь свои деньги. А в квартирах выше за каждым окном — история о том, как сервисы Сбера помогают жильцам в больших и маленьких повседневных делах.

Под самой крышей — чердак, где хранится память поколений. С помощью фонарика здесь можно найти старые предметы и узнать, как технологии Сбера помогают прочесть рукописи Петра I и продолжить незавершенные сюжеты — от книги «Мертвые души. Возрождение» до мультфильма «Тайна третьей планеты». Завершается путь на крыше: под звездным небом читатель сможет загадать желание на будущее и получить промокоды.

«В названии нашего банка — глагол „сберегать“, и он точно описывает то, чем мы занимаемся каждый день. За этим словом стоят цифры масштаба всей страны: сегодня активными клиентами Сбера являются 110,7 млн человек и 3,5 млн компаний. И за каждой такой цифрой — человек, который пришел к нам с самым важным: с накоплениями, с планами на свое дело и на будущее, с тем, что хочется передать детям. Сберечь можно только то, что тебе доверили. В этом проекте мы собрали истории людей из десяти регионов — и за каждой стоит доверие, которое воплотилось в любимом деле или исполненной мечте. Мне хочется, чтобы каждый, кто пройдет этот путь, узнал в нем свою историю», — сказал вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

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