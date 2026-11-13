«ВкусВилл» провел внутреннюю проверку после отравления девушки готовой едой

«ВкусВилл» провел внутреннюю проверку и организовал лабораторное исследование продукции после жалобы москвички, которая заявила об отравлении едой из магазина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Материалы проверки были отправлены в Роспотребнадзор. В компании отметили, что действующие декларации и протоколы испытаний подтверждают безопасность двух блюд, которые приобрела девушка, а также соблюдение санитарных требований на производстве.

По результатам исследования микробиологических показателей отклонений не было выявлено. В компании также пообещали провести дополнительный аудит производственных площадок, чтобы убедиться в соблюдении всех требований по пищевой безопасности.

«ВкусВилл» заявил, что предложил отравившейся москвичке разные форматы поддержки, в том числе компенсацию медицинских расходов. С девушкой остаются на связи.

Ранее москвичка сообщила в соцсетях, что заболела сальмонеллезом, заказав на работу онигири «Филадельфия» и греческий салат в сети магазинов здорового питания. Через шесть часов после приема пищи ей стало плохо. Она направила жалобу в Роспотребнадзор, готовя досудебную претензию.

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