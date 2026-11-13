«Сберегая Россию»: интерактивный проект РИАМО к 185-летию Сбера — истории городов, людей и бизнеса

В материале РИАМО рассказываем о совместном проекте со Сбером к 185-летию банка.

Маршруты большого города

Проект «Сберегая Россию» начинается с колеса обозрения. Оно становится отправной точкой путешествия по улицам большого города.

Авторы отказались от привычного юбилейного жанра с хронологией, цифрами и поздравлениями. Они нарисовали город, а в нем спрятали истории: про парки и улицы, предпринимателей, соседей по лестничной клетке.

Вся конструкция держится на одном слове: «Сберегать». И именно в нем заключена миссия банка — сберегать людей, города, память… и в итоге делать жизнь каждого лучше.

Прогулка по улицам

Проект устроен как прогулка по городу. Начинается она на улице, где работают магазины и мастерские, продолжается в отделении банка, в квартирах жилого дома и заканчивается на чердаке. Вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов в колонке на странице «О проекте» объясняет этот замысел так: «Сберегать нужно на каждом уровне жизни, от города до семьи».

Маршрут состоит из шести тематических остановок, и у каждой своя игровая механика:

Города: панорама, где можно нажать на объект и увидеть, каким он был и каким стал.

Дело: вечерняя улица с огоньками, за каждым из которых чья-то смелость начать свое.

Деньги: отделение банка, где вопросы спрятаны в предметах, а ответы складываются в код.

Люди: многоквартирный дом, где за каждым окошком чья-то история.

Память: темный чердак, где фонариком нужно найти шесть скрытых предметов.

Будущее: звездное небо, где нужно выбрать три звезды и получить письмо из будущего.

Сберегая Россию: как менялись города и сохранялась история

В итоге каждая тема становится отдельной маленькой игрой.

В первом разделе на панораме можно выбирать объекты и увидеть их истории, узнать, как менялись города. Например, как благодаря Сберу преобразилась улица в Твери или стадион в Ярославле.

Раздел о бизнесе выглядит как вечерняя улица: за каждым огоньком чья-то смелость начать свое дело. Предприниматели рассказывают, как из неблагоустроенного озера вырос загородный клуб, как появился Музей истории рязанского леденца и как зимой можно выращивать клубнику. Тут можно не просто читать истории, а находить лайфхаки: как ловить рыбу, испечь баскский чизкейк, сварить домашний леденец, выбрать трикотаж или вырастить тюльпаны к весне.

В разделе «Сберегая деньги» пользователю предлагается пройти небольшую викторину «Правда или вымысел» в отделении банка — ответы на вопросы шаг за шагом складываются в код.

Раздел «Сберегая людей» устроен как жилой дом, где каждая квартира рассказывает свою историю. Авторы называют его домом, который найдется в каждом городе, и надеются, что в какой-нибудь из историй читатель узнает себя.

В разделе «Сберегая память» можно посветить фонариком, найти предметы и узнать, как обретали вторую жизнь произведения искусства — от картин до рукописей. Здесь же можно, например, посмотреть цитаты из второго тома «Мертвых душ».

А в разделе «Сберегая будущее» нужно выбрать три желания, которые хочется взять с собой в завтрашний день, а в награду — прочитать письмо из будущего.

Что остается после прогулки

О смысле проекта точнее всего говорит сам Сбер.

«185 лет назад Сбер появился, чтобы люди могли сохранить заработанное, — и с тех пор носит этот глагол в своем имени. За это время изменилось почти все: деньги, технологии, сама страна. Неизменным осталось одно: к нам приходят с самым важным — с накоплениями, с планами на свой дом и свое дело, с тем, что хочется передать детям. Этот проект — о том, что люди сберегают вместе с нами» Евгений Титов

География проекта — регионы, где работает Среднерусский банк Сбера: Ярославль, Тверь, Смоленск, Иваново, Тула, Рязань, Кострома и Подмосковье. Все герои — местные жители, и в каждой истории банк рядом с конкретным человеком и конкретным местом.

Проводником по этому маршруту стал СберКот: он появляется в конце разделов и связывает истории между собой. А после прогулки остаётся главное — понимание, что Сбер сберегает вместе с людьми то, что они ему доверили: накопления, планы на дом и дело, то, что хочется передать детям.