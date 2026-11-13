Пятница, 13-е: в квартиру к москвичке залетела летучая мышь

Спасатели поймали и выпустили летучую мышь, залетевшую в квартиру к жительнице Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В пятницу утром в службу 112 поступило сообщение о летучей мыши, которая проникла в квартиру жилого дома в Даниловском районе столицы. Москвичка не смогла самостоятельно прогнать незваную гостю и вызвала спасателей.

На место прибыл расчет ПСО № 203 пожарно-спасательного центра. Специалисты аккуратно поймали крылатую нарушительницу спокойствия и отпустили на волю.

Ранее жителя Москвы напугала змея, которая пробралась к нему в душ через вентиляцию. Незваным гостем оказался неядовитый маисовый полоз.

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