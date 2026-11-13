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Центр детского творчества в Климовске открылся после капремонта

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск подошел к концу капитальный ремонт Центра детского творчества на улице Школьной. Здесь уже возоновились занятия.

В ходе ремонта обновили фасад, заменили инженерные коммуникации, радиаторы отопления, сантехническое оборудование, окна и двери. Также полностью обновили полы и потолки, выполнили внутреннюю отделку помещений и отремонтировали кровлю.

В здании обустроили новую входную группу, благоустроили прилегающую территорию. Центр оснастили технологическим оборудованием и мебелью. Обновленные помещения предназначены для занятий детским творчеством и музыкой.

Работы провели по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Семья».