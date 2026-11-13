Бойцы ВС РФ поразили судно с военным грузом для ВСУ в Черном море

Армия России в пятницу нанесла удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованными в доставке военных грузов на Украину, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В результате удара были повреждены электроподстанции ПС-110 и ПС-330 в населенном пункте Шостка и поселке Воронеж Сумской области. Объекты обеспечивают работу предприятий военной промышленности, которые производят беспилотники и их компоненты, а также логистических центров для хранения военного имущества противника.

Помимо этого, российские беспилотники поразили сухогруз, доставлявший военные грузы в порт Черноморск, и два локомотива в районе ж/д станции Сербка Одесской области, перевозивших грузы для обеспечения ВСУ.

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