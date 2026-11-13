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Силовики задержали замглавы Росмолодежи Дениса Аширова

Происшествия

Фото - © РИА Новости

В Москве силовики задержали статс-секретаря — заместителя руководителя Росмолодежи Дениса Аширова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Baza.

Госслужащего подозревают в махинациях при исполнении контрактов с частным университетом «Синергия», где сегодня прошли обыски.

Контракты предусматривали разработку и развитие онлайн-программ повышения квалификации специалистов по работе с молодежью в сфере профилактики негативных социальных явлений. Общая стоимость соглашений составила 40,5 млн руб.

В пятницу был задержан проректор университета «Синергия» по региональному развитию Михаил Ерофеев по делу о крупном хищении на десятки миллионов рублей.

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