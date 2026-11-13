Неадекват с ножом напал на участкового в Сургуте, отобрал пистолет и сбежал

Пьяный мужчина в Сургуте напал на участкового полиции. Он угрожал правоохранителю ножом, а затем отобрал у него пистолет, сообщает РЕН ТВ .

24-летний мужчина пришел в отделение полиции, чтобы подать заявление на своего соседа. При этом сам заявитель оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Он начал общаться с участковым, а потом внезапно достал нож и набросился на правоохранителя. Во время борьбы он завладел пистолетом и скрылся.

Полиция ищет неадеквата. Обстоятельства и мотивы происшествия уточняются.

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