«Е***** микрояйца»: россиян возмутил адвент-календарь известного бренда

Известный бренд выпустил адвент-календарь к Новому году со сладостями внутри, но россияне не оценили его. Они считают, что производитель положил в коробку слишком маленькие подарки, не соответствующие цене.

По словам мужчины, он сделал подарок своей супруге и купил адвент-календарь за почти 1,5 тыс. рублей. Сама коробка была красивой и праздничной, а вот содержимое россиянину не понравилось.

Когда он принес адвент-календарь домой и распечатал упаковку, то увидел в ячейках сладкие подарки, но они были крошечного размера. Мужчину это возмутило.

«Вы просто а*****! Е***** какие-то микрояйца», — сказал мужчина на видео с распаковкой календаря.

Пользователи Сети разделили мнение покупателя.

«Потому что надо было в декабре открывать. Яйца еще не созрели», «А я хотела дочери купить, но, пожалуй, не буду», «Переплатили за упаковку», — написали пользователи.

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