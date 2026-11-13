Девочки-подростки осквернили часовню в Прикамье и оставили автографы

В часовне Казанской Божией Матери в Кудымкаре девочки-подростки устроили погром, сообщает Ura.ru .

Об этом рассказал экс-депутат пермского законодательного собрания Алексей Петров.

По его словам, вандалы разбили в часовне керамическую утварь, разломали свечи и раскидали их по полу.

Также хулиганки разрисовали мелом стены и окна. Еще в часовне остались надписи «Кира+Денчик» и «водяра». Девочки забрали пожертвования прихожан. Раскрывать имена вандалов экс-депутат не стал.

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