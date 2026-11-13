USD
Доллар США
82,15
-1.00 %
EUR
Евро
91,03
-1.41 %
CNY
Китайский Юань
12,31
-0.69 %
TRY
Турецкая Лира
16,36
-1.06 %

Девочки-подростки осквернили часовню в Прикамье и оставили автографы

Происшествия

В часовне Казанской Божией Матери в Кудымкаре девочки-подростки устроили погром, сообщает Ura.ru.

Об этом рассказал экс-депутат пермского законодательного собрания Алексей Петров.

По его словам, вандалы разбили в часовне керамическую утварь, разломали свечи и раскидали их по полу.

Также хулиганки разрисовали мелом стены и окна. Еще в часовне остались надписи «Кира+Денчик» и «водяра». Девочки забрали пожертвования прихожан. Раскрывать имена вандалов экс-депутат не стал.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.