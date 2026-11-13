Миронов заявил о страхе Зеленского перед гуманитарной миссией в Константиновке

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что Владимир Зеленский боится гуманитарной миссии в Константиновке: она покажет, кто контролирует город и как Киев относится к его жителям, сообщает RT .

По мнению Миронова, обвинения Киева в адрес России в использовании перемирия в военных целях отражают намерения самой украинской стороны.

«Есть такая старая русская пословица, которую хорошо знают и на Украине: „На воре шапка горит“… Собственно, для этого Зеленский все время пытается добиться перемирия по всей линии фронта», — добавил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев признает контроль российских войск над Константиновкой. Такой вывод он сделал из утверждений украинской стороны о том, что Москва может использовать гуманитарную миссию в городе для ротации военных.

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