Арестован мужчина, убивший бывшую девушку у шелтера в Петербурге
Калининский райсуд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, убившего бывшую возлюбленную около центра помощи для женщин, сообщает «Осторожно, новости».
Ранее мужчина жестоко убил свою бывшую возлюбленную на пороге центра помощи. Он восемь раз ударил жертву ножом, после чего перерезал горло. Как рассказала сотрудница НКО, помогавшая 27-летней убитой, 1,5 года жертва подвергалась избиениям и абьюзу.
Агрессора арестовали до 11 января. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью.
В суде он сказал, что разведен и у него есть три ребенка. Младшего сына хотят передать опеке, так как других родственников у него нет. Но отец предлагал отдать его бабушке. Двое других детей живут в Дагестане с экс-женой.
В 2017 году его судили за недонесение о подготовке теракта в Казанском соборе в Петербурге. Затем мужчина служил в зоне СВО, где провел год. После возвращения на гражданку стал работать сотрудником группы быстрого реагирования.
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