Арестован мужчина, убивший бывшую девушку у шелтера в Петербурге

Ранее мужчина жестоко убил свою бывшую возлюбленную на пороге центра помощи. Он восемь раз ударил жертву ножом, после чего перерезал горло. Как рассказала сотрудница НКО, помогавшая 27-летней убитой, 1,5 года жертва подвергалась избиениям и абьюзу.

Агрессора арестовали до 11 января. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью.

В суде он сказал, что разведен и у него есть три ребенка. Младшего сына хотят передать опеке, так как других родственников у него нет. Но отец предлагал отдать его бабушке. Двое других детей живут в Дагестане с экс-женой.

В 2017 году его судили за недонесение о подготовке теракта в Казанском соборе в Петербурге. Затем мужчина служил в зоне СВО, где провел год. После возвращения на гражданку стал работать сотрудником группы быстрого реагирования.

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