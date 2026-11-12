Неадекват перерезал горло экс-девушке у центра помощи женщинам в Петербурге

Мужчина жестоко убил свою бывшую возлюбленную прямо на пороге центра помощи женщинам в Санкт-Петербурге, сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на «Фонтанку».

Момент убийства попал на видео. Судя по кадрам, погибшая хотела зайти внутрь здания. Она ждала, пока ей откроют дверь, когда на нее с ножом набросился бывший парень.

Он восемь раз ударил жертву ножом, после чего перерезал горло. Потерпевшая скончалась от потери крови.

Предварительно, мужчина пошел на убийство из-за расставания. Ранее он жил вместе с возлюбленной, но та ушла от него из-за постоянных побоев — она неоднократно жаловалась на неадекватное и жестокое обращение со стороны сожителя. Однако даже после разрыва мужчина продолжал преследовать девушку.

Расправившись с экс-возлюбленной, он сам обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

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