1,5 года кричала и просила помощи: убийца девушки может избежать наказания

Молодой человек переехал в Северную столицу из Дагестана. Пара жила вместе с 2019 года.

Как рассказала сотрудница НКО, помогавшая 27-летней убитой девушке, 1,5 года жертва подвергалась избиениям и абьюзу. Также парень заставил ее взять кредит и купить автомобиль, который потом продал, а кредит выплачивала убитая.

В 2025 году девушка два раза подавала заявления в МВД об угрозах убийством, но на это не отреагировали. В итоге она сбежала в один из центров помощи. Ее ребенка, скорее всего, отправят в приют, так как семья особо не общалась с девушкой.

За несколько часов до убийства правозащитница встречалась с жертвой. Они вместе обсуждали иск о лишении родительских прав отца ребенка.

«Она его очень боялась. Потому что он действительно страшный человек. Он и оружие мог принести. Работал охранником», — отметила правозащитница.

По ее мнению, полицейские могли предотвратить убийство. Но с абьюзером никто ни разу не разговаривал.

«Она 1,5 года кричала и просила помощи, никто не шевельнулся. Он сейчас заключит контракт, уйдет на СВО и вернется героем. У него все будет в шоколаде, он все продумал», — считает сотрудница НКО.

Кроме того, в 2017 году в доме убийцы проводили обыски в связи с терактом в Казанском соборе. Тогда парень признал, что знаком с организатором преступления. В итоге он признал вину и получил штраф в 70 тыс. рублей.

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