Росгвардейцы в Чехове задержали подозреваемого в обороте наркотиков

Сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны задержали в деревне Крюково 37-летнего жителя поселка Васькино, у которого обнаружили синтетический наркотик массой 2,32 грамма, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Экипаж Росгвардии во время патрулирования деревни Крюково обратил внимание на мужчину, который при виде служебного автомобиля резко развернулся и пошел в противоположную сторону. Сотрудники остановили его для проверки документов.

Во время разговора 37-летний житель поселка Васькино заметно нервничал и признался, что у него при себе есть наркотическое вещество. Росгвардейцы задержали подозреваемого и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Экспертиза установила, что изъятое вещество — синтетический наркотик N-метилэфедрон массой 2,32 грамма. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за угрозу убийством, угон транспортного средства, грабежи, разбои и кражи. Возбуждено уголовное дело.