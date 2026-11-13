В парке «Патриот» отметят День войск радиационной, химической и биозащиты

Парк «Патриот» 14 ноября проведет интерактивную программу ко Дню войск радиационной, химической и биологической защиты. Мероприятие пройдет с 11:00 до 17:00 в павильоне РХБЗ на Музейной площадке № 1, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральный парк «Патриот» приглашает всех желающих 14 ноября познакомиться с работой войск радиационной, химической и биологической защиты. Интерактивная программа пройдет с 11:00 до 17:00 в павильоне РХБЗ на Музейной площадке № 1.

Для гостей подготовили четыре мастер-класса. На занятии «Юный химик-разведчик» участники узнают о приборах для выявления опасных веществ и освоят основы химической разведки. «Школа выживания» предложит соревнование на скорость и правильность надевания средств индивидуальной защиты.

На мастер-классе «Эколог в погонах» гости смогут отобрать пробы почвы и воды для анализа и найти условный «опасный предмет» с помощью дозиметра. Занятие «Устройство противогаза» позволит рассмотреть и примерить детские, взрослые общевойсковые и промышленные модели.

Выставка защитного снаряжения покажет эволюцию защиты военнослужащих. В экспозицию войдут легкие защитные костюмы Л-1, общевойсковые защитные комплекты ОЗК, современные костюмы специальной защиты, приборы радиационной и химической разведки.

Подробности и билеты доступны на сайте парка. Возрастное ограничение — 6+.

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