Приставы Подмосковья напомнили должникам о праве сохранить прожиточный минимум

Судебные приставы Подмосковья с начала 2026 года удовлетворили свыше 19,4 тыс. заявлений о сохранении прожиточного минимума при взыскании долгов, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Должники могут защитить от взыскания деньги в размере прожиточного минимума, подав заявление через личный кабинет на портале «Госуслуги» или в подразделение судебных приставов, которое ведет исполнительное производство. При затруднениях на портале можно обратиться к роботу Максу, указав «прожиточный минимум».

В заявлении нужно указать название и адрес банка, реквизиты счета для сохранения средств, а также социальную категорию должника — например, трудоспособный гражданин или пенсионер. Защитить прожиточный минимум можно только на одном счете в одном банке.

Если должник содержит детей или родственника с инвалидностью, он вправе обратиться в суд за сохранением суммы, превышающей установленный законом прожиточный минимум. Решение суда об увеличении защищенной суммы необходимо приложить к заявлению.

Право на ежемесячное сохранение прожиточного минимума не действует по исполнительным документам о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью или в связи со смертью кормильца, а также ущерба, причиненного преступлением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.