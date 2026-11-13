В Подольске сотрудников Сбербанка наградили к 185-летию организации

Первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов вручил сотрудникам Сбербанка благодарности главы округа. Наградами отметили многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие банка.

Коллектив поздравили управляющий Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Александр Герусов и Владимир Кравцов.

За почти два столетия Сбербанк стал неотъемлемой частью финансовой жизни страны. Вклад в его развитие вносят специалисты, которые ежедневно работают с клиентами, помогают решать финансовые вопросы и развивают современные банковские услуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.