В Химках открыли Всероссийскую ярмарку «Русская рыба»

Всероссийская ярмарка «Русская рыба» начала работу в Химках. Семь торговых палаток в разных микрорайонах будут работать с ноября 2026 года по 31 марта 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместо единой торговой площадки в Химках организовали семь палаток с общим оформлением и выверенным ассортиментом отечественной рыбной продукции. Их разместят на Ленинском проспекте, проспекте Мельникова, улицах Московской и Маяковского, в Транспортном проезде и на двух площадках вдоль Юбилейного проспекта.

«Главная задача такого формата — сделать качественную отечественную продукцию максимально доступной для химчан. Мы определили в округе семь востребованных локаций с удобной пешеходной и транспортной доступностью», — отметил заместитель главы Химок по вопросам развития территорий и инвестициям Александр Морозов.

Проект реализуют в рамках совместной концепции Минпромторга и Минсельхоза России по продвижению отечественной рыбной продукции. В Подмосковье формат объединил десять муниципалитетов, где предусмотрено около 30 специализированных точек. В Химках павильоны будут работать пять месяцев.

Морозов подчеркнул, что прямые продажи сокращают число посредников, помогают сохранять справедливые цены и качество продукции. Российские рыбопромышленники получают стабильный спрос и стимул для развития, а потребители — проверенную продукцию в шаговой доступности.

Поддержке российских производителей и развитию ярмарочной торговли уделяет особое внимание губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ежемесячно в регионе проводят около 200 ярмарок с фермерскими продуктами, домашними заготовками, мясной и молочной продукцией, выпечкой и изделиями мастеров.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.