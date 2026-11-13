Отель «Джунгли» в Подольске выиграл интернет-голосование туристского конкурса

Отель «Джунгли» загородного клуба «Айвенго» стал победителем конкурса «Лучшая организация в туристской индустрии в Московской области — 2026» в категории загородных гостиниц от «без звезд» до трех звезд. Итоги подвели 10 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лидера в номинации «Загородная гостиница года категории от «без звезд» до трех звезд» определили по итогам открытого интернет-голосования. Отель «Джунгли» в Подольске поддержали гости, коллеги, друзья и жители разных регионов России.

В конкурсе участвовали 86 организаций. Эксперты оценивали качество обслуживания, уровень комфорта и внедрение цифровых сервисов. Все победители получили дипломы и памятные награды.

«Каждый голос имел значение. Эта победа вдохновляет нас и одновременно обязывает сохранять высокий уровень сервиса», — отметила директор отеля «Джунгли» Светлана Козина.

В отеле намерены продолжать развивать сервис и участвовать в проектах, которые помогают продвигать туристические возможности Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.