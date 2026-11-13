В Ленинском округе волонтеры провели акции по дорожной безопасности

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» и сотрудники Госавтоинспекции 12 ноября провели в Ленинском округе акции «Засветись» и «Пешеходный переход». Они напомнили участникам движения о правилах безопасности и раздали световозвращающие элементы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время акции «Засветись» волонтеры объясняли пешеходам, зачем нужны световозвращающие элементы на одежде и аксессуарах, и вручали фликеры. Они помогают водителям заметить человека в темноте и при плохой видимости. В рамках акции «Пешеходный переход» активисты напоминали о необходимости переходить дорогу в установленных местах и соблюдать правила дорожного движения.

«Иногда пешеходы торопятся, отвлекаются или недооценивают опасность, хотя от простых мер предосторожности может зависеть их безопасность. Поэтому мы стараемся чаще встречаться с жителями, обсуждать с ними такие вопросы и напоминать, что на дороге важно быть внимательными и ответственными», — отметила координатор движения «Волонтеры Подмосковья» в Ленинском городском округе Полина Романовская.

Активисты регулярно проводят мероприятия для предупреждения дорожно-транспортных происшествий и повышения безопасности жителей. На прошлой неделе они организовали рейд на железнодорожной станции Расторгуево: общались с пассажирами, пешеходами и школьниками, раздавали памятки с правилами поведения вблизи железнодорожных путей.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.