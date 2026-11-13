Нет ворот и собаки: россиянка без трусиков заметила онаниста в окне своего дома

Жительница Воронежа заметила в окне дома извращенца, который подглядывал за ней и мастурбировал пока выгуливал собаку.

Ксения рассказала в соцсетях, что глубокой ночью она писала сценарий, лежа на диване в «ночнушке и без нижнего белья». Неожиданно она услышала шум за окном, но подумала, что это скребется кошка. Девушка позвала мужа

«Жека, посмотри, пожалуйста, что там в окне? Там что-то шебуршит», — обратилась пользователь kucheryavaya_ks с просьбой к супругу.

Посмотрев в окно, муж заявил: «Там мужик». Встретившись взглядом с Евгением, извращенец моментально сбежал. По словам Ксении, неизвестный стоял прям перед окном и наблюдал за ней. У семьи еще нет ворот и собаки, а дом стоит вдали от дороги, поэтому мужчина с собакой целенаправленно зашел на участок.

Семья получила запись с камеры видеонаблюдения и выяснилось, что неизвестный мужчина наблюдал за Ксенией в окно и мастурбировал. На участке остались мужские и собачьи следы. Ксения обратилась с заявлением в полицию.

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